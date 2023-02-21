شاهد.. زلزال تركيا يُقسّم قرية إلى نصفين ويحركها عشرات الأمتار

وفي سياق متصل، قال مراد يار عامل بناء في القرية لـ"تي آر تي": الأرض كانت تقفز والمياه تتدفق بسرعة، واتجه السكان لمكان التجمع الذي حددته السلطات سابقًا لمثل هذه الكوارث، إلا أن المكان لم ينجُ أيضًا من الزلزال، وقلت في نفسي: انتهى الأمر، لقد هلكنا".