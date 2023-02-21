شاهد.. زلزال تركيا يُقسّم قرية إلى نصفين ويحركها عشرات الأمتار

أسفر زلزالا 6 فبراير اللذان ضربا تركيا وسوريا بقوة 7.8 و7.6 درجات على مقياس ريختر، عن تقسيم قرية تركية إلى نصفين.
وقال موقع "تي آر تي" التركي: إن قرية ديميركوبرو في ولاية هاتاي، والتي كان ألف شخص يقطنها، قد انقسمت إلى نصفين بفعل الزلزال المدمر.
ونقل عن أحد سكان القرية يدعى ماهر كاراتاس، قوله: إن البيوت غرقت في الأرض بمعدل 4 أمتار، موضحًا أن الأرض كانت ترتفع وتنخفض.
وأكد سكان القرية أن الزلزال أدى إلى حدوث اندفاع كميات من المياه من تحت الأرض التي خسفت 30 مترًا في مواقع عديدة.
وفي سياق متصل، قال مراد يار عامل بناء في القرية لـ"تي آر تي": الأرض كانت تقفز والمياه تتدفق بسرعة، واتجه السكان لمكان التجمع الذي حددته السلطات سابقًا لمثل هذه الكوارث، إلا أن المكان لم ينجُ أيضًا من الزلزال، وقلت في نفسي: انتهى الأمر، لقد هلكنا".
وأعلنت السلطات التركية، الأحد، انتهاء عمليات البحث عن ناجين من الزلزالين، في كل المناطق باستثناء محافظتي كهرمان مرعش وهاتاي في قرابة 40 مبنى.
وشاركت عناصر الإنقاذ من عدة دول في عمليات البحث، التي انطلقت يوم الاثنين 6 فبراير، وأسفرت عن العثور على مئات الناجين تحت الأنقاض.
وارتفع عدد الضحايا إلى أكثر من 40 ألف قتيل في تركيا فقط، بينما لا يزال عشرات آلاف المصابين يخضعون للعلاج.
وتضرر حوالي 105.794 مبنى في تركيا، وبلغ عدد الهزات الارتدادية الناجمة عن الزلزالين 6040 هزة.