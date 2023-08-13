العراق.. "هيئة الأحوال الجوية" تُحَذّر من تجاوز الحرارة نصف درجة الغليان

وأوضح بيان للهيئة، أن "طقس البلاد ليوم غد الاثنين، سيكون صحوًا مع بعض القطع من الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية؛ فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحوًا، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم في عموم البلاد"؛ مبينًا أن "درجات الحرارة العظمى سجلت في بغداد وديالى والأنبار والبصرة وواسط وكركوك 50، وكربلاء والنجف وميسان الناصرية والمثنى 51".