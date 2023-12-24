من "الرجل الصياد" إلى "المرأة صاحبة القلادة".. شاهد 6 ألغاز تاريخية حلّها العلماء في 2023

وقال ليوناردو غارسيا سانخوان، أستاذ دراسات ما قبل التاريخ في جامعة إشبيلية، لشبكة سي إن إن، عندما تم الاكتشاف "نعتقد أن هذه التقنية ستفتح حقبة جديدة في تحليل التنظيم الاجتماعي لمجتمعات ما قبل التاريخ".