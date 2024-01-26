صور: ثالوث الموت.. البرد والجوع والمرض يحاصرون غزة ويفتكون بسكانها

"أنت متخيل يا عمو لو كان عندك بنات زيي هل ستتركهم يعانون من البرد والجوع مثلي، وعندما يشعرون بالجوع يضعون الغطاء على فمهم، حتى لا تتوجع أمهم عشانهم".. هكذا تصور إحدى صغيرات غزة إحساسها بالجوع، ومحاولتها إخفاءه حتى لا تجرح والدتها، وتتسبب في حزنها، وذلك في مقطع فيديو نشره المصور الفلسطيني عمرو طبش على حسابه في "إنستجرام".