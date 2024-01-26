صور: ثالوث الموت.. البرد والجوع والمرض يحاصرون غزة ويفتكون بسكانها
وسط غياب تام لأدنى مقومات الحياة في قطاع غزة، يقع السكان تحت وطأة حصار ثلاثي مميت يحيط بهم من كل جانب، فالبرد والجوع والمرض ينتظرون للفتك بلا رحمة بمن يستطع الفكاك من رصاص الاحتلال الإسرائيلي، وقصفه الوحشي لمنازل ومخيمات الآمنين.
وتتنوع المشاهد واللقطات لأطفال بملابس رثة يصطفون في صفوف طويلة للحصول على كسرة خبز تسد رمقهم، فيما نصب بعض اللاجئين خياماً مهترئة من البلاستيك والقماش في العراء على أنقاض المنازل في محاولة للوقاية من مياه الأمطار، بينما يتصاعد دخان أسود كثيف من داخل تلك الخيام برائحة خانقة ناتج عن حرق الحطب والبلاستيك؛ بحثاً عن الدفء المفقود في شتاء قارس.
ونشاهد فتاة صغيرة تقف والدموع في عينيها تشكو عجزها عن العثور على أدوية مرض السكري الذي يداهمها، بعد أن شحت هذه العلاجات منذ بداية الحرب، ولم تعد متوفرة تقريباً في القطاع في ظل تعنت إسرائيلي في إدخال المساعدات الغذائية والطبية إلى القطاع المنكوب. وهذه قصتها وقصة أطفال وكبار آخرين لا يجدون الأدوية لأمراضهم المزمنة.
"أنت متخيل يا عمو لو كان عندك بنات زيي هل ستتركهم يعانون من البرد والجوع مثلي، وعندما يشعرون بالجوع يضعون الغطاء على فمهم، حتى لا تتوجع أمهم عشانهم".. هكذا تصور إحدى صغيرات غزة إحساسها بالجوع، ومحاولتها إخفاءه حتى لا تجرح والدتها، وتتسبب في حزنها، وذلك في مقطع فيديو نشره المصور الفلسطيني عمرو طبش على حسابه في "إنستجرام".
هذا ما تنقله المقاطع والصور كعينة صغيرة، وكشاهدة على بعض ما يحدث، والواقع الحقيقي أشد بؤساً، وأكثر إيلاماً في غزة مما يمكن تخيله أو تصوره.
تحذيرات مستمرة
ولعل التحذيرات والبيانات المحلية والأممية تنقل جانباً جزئياً آخر من الصورة والمشهد العام، فقد حذر الدفاع المدني في غزة من أن حياة آلاف النازحين الفلسطينيين مهددة بسبب البرد القارس والأمطار التي أغرقت خيامهم، مطالباً: "الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية بإدخال أجهزة ومعدات إنقاذ لقطاع غزة بشكل عاجل".
ولم يكن الدفاع المدني في غزة الوحيد من أنذر وحذر من الكارثة، فقد قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" إن الأطفال في غزة يواجهون تهديدات مركبة تتمثل في زيادة تفشي الأمراض، وسوء التغذية، وتصاعد العنف، إضافة إلى نومهم في العراء وسط البرد القارس.
وذكرت "يونيسف" أن آلاف الأطفال في غزة قد لقوا مصرعهم بالفعل بسبب العنف، فيما تتدهور بشكل سريع الظروف المعيشية للأطفال الآخرين مع انتشار حالات الإصابة بالإسهال والفقر الغذائي بما يزيد مخاطر وفاة مزيد من الأطفال.
وذكر بيان مشترك لمنظمة الصحة العالمية وبرنامج الأغذية الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، قبل نحو أسبوعين، أن هناك "حاجة ملحّة" في قطاع غزة "إلى تغيير جذري في تدفق المساعدات الإنسانية". ودعا إلى تأمين طرق إمداد بشكل أكثر أمناً وأسرع، محذراً من أن مستوى المساعدات الحالي "أقل بكثير مما هي الحاجة لتجنّب مزيج قاتل من الجوع وسوء التغذية والمرض".
وحسب الأمم المتحدة، يبلغ عدد النازحين في قطاع غزة نحو 1.9 مليون من أصل 2.4 مليون هو عدد سكان القطاع الإجمالي، ويواجه جلهم كارثة إنسانية غير مسبوقة، ونقصاً حاداً في الغذاء، والدواء، ووسائل التدفئة.