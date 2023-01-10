"ناسا" تكشف موعد الظهور "النادر" للمذنب الأخضر

وأفاد موقع "إيرث سكاي"، بأنه سيجب على الراغبين في مشاهدة المذنب بالنصف الشمالي من الكرة الأرضية، النظر باستخدام المناظير والتلسكوبات، إلى الأفق الشمالي الشرقي قبل منتصف الليل بقليل لرصده في 12 يناير.