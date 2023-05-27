انفتح بصوت يشبه الانفجار.. شاهد تفاصيل الرعب على متن طائرة ركاب تحلّق وبابها مفتوح

ولم يسقط أي من الركاب من الطائرة، كما لم يتعرّض أحد لأذى، ولكن ظهرت على 12 راكبًا أصيبوا بالذعر من الموقف، أعراضٌ مثل صعوبة في التنفس، وتم نقل بعضهم إلى المستشفى.