حقق 22.6 مليون مشاهدة في يوم.. فيديو يكشف ما فعله أخطبوط ليحمي نفسه من الخطر

وفي تقرير عن ذكاء الأخطبوط على موقع متحف التاريخ الطبيعي "NHM" في بريطانيا، يقول جون أبليت، أمين مجموعة رأسيات الأرجل بالمتحف: "يعد استخدام الأدوات نادرًا نسبيًا في مملكة الحيوان، وهو شيء نميل إلى ربطه بالقرود والدلافين وبعض الطيور (خاصة الغربان والببغاوات)، ويعد استخدام الأدوات مؤشر جيد على قدرة هذه الحيوانات على التعلم"، ويضيف "أبليت": "من بين اللافقاريات، من المعروف أن الأخطبوطات وبعض الحشرات فقط هي التي تستخدم الأدوات".