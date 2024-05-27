حقق 22.6 مليون مشاهدة في يوم.. فيديو يكشف ما فعله أخطبوط ليحمي نفسه من الخطر

كشف فيديو مذهل عن اللحظة التي شعر فيها أخبوط بالخطر، فقرر أن يختبئ في محارة ربما أعدها خصيصًا لمثل هذا الموقف.
وفي الفيديو الذي نشرته صفحة "نيتشر إز أميزنج" على منصة التواصل الاجتماعي "X"، وحقق 22.6 مليون مشاهدة في يوم واحد، ظهر الأخطبوط وهو يهرب بسرعة من خطر ما، متوجهًا نحو محارة، لنشاهده وهو يدخل في المحارة المفتوحة، ثم يغلقها تمامًا وببراعة شديدة، مستخدمًا أذرعه.
وفي تقرير عن ذكاء الأخطبوط على موقع متحف التاريخ الطبيعي "NHM" في بريطانيا، يقول جون أبليت، أمين مجموعة رأسيات الأرجل بالمتحف: "يعد استخدام الأدوات نادرًا نسبيًا في مملكة الحيوان، وهو شيء نميل إلى ربطه بالقرود والدلافين وبعض الطيور (خاصة الغربان والببغاوات)، ويعد استخدام الأدوات مؤشر جيد على قدرة هذه الحيوانات على التعلم"، ويضيف "أبليت": "من بين اللافقاريات، من المعروف أن الأخطبوطات وبعض الحشرات فقط هي التي تستخدم الأدوات".
يوضح "ابليت" قائلاً: "بالإضافة إلى حل المهام باستخدام أدوات للحصول على مكافآت الطعام في المختبر، فقد ثبت أن الأخطبوط في بيئته الطبيعية يبني أوكارًا صغيرة ويستخدم الحجارة لإنشاء نوع من الدروع لحماية المدخل.. كما أنه يجمع كل ما يمكنه العثور عليه: من الصخور، والأصداف المكسورة، وحتى الزجاج المكسور وأغطية الزجاجات لاستخدامها".
وحسب التقرير، فالمثال الأكثر إثارة للإعجاب والأكثر إقناعًا لاستخدام الأخطبوط للأدوات، جاء في عام 2009، عندما تمت ملاحظة عدد قليل من أفراد الأخطبوط وهم يجمعون قشور جوز الهند المهملة في إندونيسيا.