حول العالم في صورة: جثة على الشاطئ.. وهذه تفاصيل المأساة في إيطاليا

ووفقًا لما نقلته وسائل الإعلام الإيطالية ولم تتمكن السلطات الإيطالية من انتشال إلا 28 جثة فقط، فيما جرفت التيارات البحرية 3 جثث أخرى بعيدًا عن المركب الذي كان يقل من 150 إلى 250 شخصًا كان يأملون بالهرب من الحروب والمجاعات نحو مأوى أكثر أمانًا ورفاهية.