عضّ يد صاحبه وقطعها.. الشرطة الأمريكية تقتل حمارًا وحشيًا في أوهايو

وأفادت تقارير صادرة عن مكتب قائد الشرطة في مقاطعة بيكاواي بولاية أوهايو، بأن ذراع رونالد كليفتون البالغ 72 عامًا بُترت جراء الهجوم، لافتةً إلى أن أحد الشرطيين سارع إلى وضع رباط لوقف النزيف، فيما كبح شرطيون آخرون جماح الحيوان.