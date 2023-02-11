"كارثة كبيرة للغاية".. "أردوغان" مبرزًا حصيلة الخسائر: "إعادة الإعمار" ستبدأ

وأضاف "أردوغان"، خلال كلمة ألقاها في ولاية ديار بكر، جنوبي تركيا، أن حصيلة الضحايا وصلت إلى 21 ألفًا و43 قتيلًا و80 ألف جريح، قائلًا إن عدد المتضررين من الزلزال في البلاد قد يصل إلى عشرين مليونًا.