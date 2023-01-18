على طائرة القاهرة- جدة.. صرخت الراكبة وانهارت لأغرب سبب وهذا ما فعله الطيار

اضطر قائد طائرة "فلاي أديل" المتجهة صباح اليوم الأربعاء من مطار القاهرة إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بمدينة جدة السعودية، لإنزال راكبة مصرية تشاجرت خلال اتصال هاتفي مع زوجها الموجود بالسعودية؛ حيث تَوعدها بالضرب.