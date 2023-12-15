400 ألف دولار لمَن يدلي بمعلومات عن يحيى السنوار

واختلفت قيمة الجائزة المالية المعروضة بحسب كل قيادي، تصدّرها السنوار؛ بـ400 ألف دولار، ثم مبلغ 300 ألف دولار لمَن يوفر معلومات عن أخيه محمد السنوار؛ و200 ألف لمعلومات عن رافع سلامة؛ وهو قائد كتيبة خان يونس بكتائب القسّام؛ الجناح العسكري لحماس.