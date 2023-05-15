بالفيديو.. شاهد كيف أفسدت جماهير إسبانيول فرحة لاعبي برشلونة بالفوز بالدوري الإسباني

وتمكّن فريق برشلونة من الفوز على نظيره إسبانيول، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز، على ملعب كورنيلا البرت.