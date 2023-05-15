بالفيديو.. شاهد كيف أفسدت جماهير إسبانيول فرحة لاعبي برشلونة بالفوز بالدوري الإسباني

شهدت مباراة فريق برشلونة ضد نظيره إسبانيول، ضمن منافسات مسابقة الدوري الإسباني الممتاز، واقعة مؤسفة من جماهير الفريق صاحب الملعب، مساء الأحد.
وتمكّن فريق برشلونة من الفوز على نظيره إسبانيول، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز، على ملعب كورنيلا البرت.
وبهذه النتيجة حصد فريق برشلونة، لقب الدوري الإسباني الممتاز هذا الموسم 2022 - 2023 بشكلٍ رسمي، للمرة السابعة والعشرين في تاريخه، وبعد غياب أربع سنوات عن حصد اللقب.
واحتفل لاعبو برشلونة والجهاز الفني للفريق، معاً عقب نهاية المباراة مباشرة على أرضية الملعب، بمناسبة حصد اللقب، ولكنهم فُوجئوا بتصرف مسيء لجماهير إسبانيول.
اقتحمت جماهير إسبانيول أرضية الملعب بشكلٍ مفاجئ، محاولين الاعتداء على لاعبي برشلونة، لكن اللاعبين اتجهوا سريعاً إلى غرفة الملابس، وحاولت الجماهير الوصول إليهم، لكن الأمن منع وجودهم في الملعب.