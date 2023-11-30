زوجي "مدمن بلاي ستيشن".. محكمة كويتية ترفض أغرب طلب للطلاق

في واحدةٍ من أغرب قضايا الطلاق لعام 2023، رفضت محكمة الأحوال الشخصية الكويتية، طلب مواطنة بتطليقها؛ استنادًا إلى أقوالها بأن زوجها مدمن لعبة "البلاي ستيشن" بشكل مبالغ فيه؛ إذ إنه يقضي معظم وقته في هذه اللعبة سواء في المنزل أو في الديوانية مع أصحابه؛ حيث رفضت المحكمة طلب الزوجة.
وأكدت محامية الزوج في مرافعتها، أن الطلاق يتم في القضايا عندما يكون هناك سبب يستحيل معه إكمال الحياة الزوجية؛ حيث إن موكلها لم يرتكب فعل الخيانة ولم يكن بخيلًا ولم يكن قاسيًا في التعامل مع شريكة حياته، ولم يكن مقصرًا في حقوقه الشرعية.
وأضافت المحامية: نحن مع الانفصال اذا كان فيه مصلحة للطرفين، ولكن موكلي يرغب في إكمال حياته الزوجية والعذر الذي استندت إلى زوجة موكلي لا يرقى عقلًا ولا منطقًا لأن يكون سببًا للانفصال.
وأكدت المحكمة بعد رفضها الدعوى المرفوعة من الزوجة وفق صحيفة "القبس" المحلية، أن ما تَقدمت به من سبب؛ لم يكن مقنعًا للانفصال، وبالتالي اتجهت المحكمة إلى تلبية رغبة الزوج في إكمال حياته الزوجية مع شريكة حياته التي اتضح أنه قد وفّر لها متطلبات الحياة.