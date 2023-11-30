زوجي "مدمن بلاي ستيشن".. محكمة كويتية ترفض أغرب طلب للطلاق

وأكدت محامية الزوج في مرافعتها، أن الطلاق يتم في القضايا عندما يكون هناك سبب يستحيل معه إكمال الحياة الزوجية؛ حيث إن موكلها لم يرتكب فعل الخيانة ولم يكن بخيلًا ولم يكن قاسيًا في التعامل مع شريكة حياته، ولم يكن مقصرًا في حقوقه الشرعية.