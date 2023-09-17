فريق تحقيق ثانِ؟ "الصحة العالمية" للصين: قدِّموا معلومات أكثر عن أصل "كورونا"!

ووفقًا لوكالة "رويترز"، يضغط "تيدروس" منذ فترة طويلة على الصين لتبادل المعلومات التي لديها حول أصول فيروس كوفيد-19، قائلًا: إن جميع الافتراضات تبقى قائمة إلى أن تقوم بكين بهذه الخطوة.