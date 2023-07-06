احذروا هذه الرسالة على الجوال.. شاهد كيف خسرت امرأة 42 ألف دولار بخطأ ساذج

وحسب موقع "روسيا اليوم"، نقل الموقع المحلي عن البنك أنهم اتصلوا بجاكسون بعدما تم الانتهاء من التحويل، وقال متحدث: "ندرك مدى الألم الناجم عن خسارة الأموال بسبب احتيال، عادةً ما تتم عمليات الاحتيال بطرق مختلفة وعادةً معقدة، لكن الطريقة الشائعة هي عبر رسائل نصية أو بريد إلكتروني، يطلب فيه المحتالون من الناس تزويدهم ببيانات شخصية أو مالية مثل تفاصيل الحساب البنكي".