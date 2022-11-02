نشر تدوينة ومات.. واقعة مأساوية لشاب مصري وإعلامي يهاجم صاحب العمل

وفي تعليقه على الواقعة، قال الإعلامي المصري تامر أمين؛ على قناة "النهار": "أنا متأكّد أن مدير هذا الشاب يشعر الآن بتأنيب الضمير، وهو درسٌ له ولكل إنسانٍ أن يساعد أي شخص يطلب العون، خاصة في ظل الأزمات".