نشر تدوينة ومات.. واقعة مأساوية لشاب مصري وإعلامي يهاجم صاحب العمل

فيما شغلت واقعة مأساوية لشاب مصري رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مفجّرةً حالة من الحزن والأسى عليه بعد وفاته، هاجم الإعلامي تامر أمين، صاحب العمل في الواقعة.
وحسب "العربية نت"، فقد رحل الشاب محمد العبسي؛ البالغ من العمر 35 عاماً، عن عالمنا إثر وعكة صحية تعرَّض لها الأسبوع الماضي.
وبينما أوصى الطبيب للشاب بالراحة التامة نتيجة حالته الصحية مؤكداً حاجته إلى تدخل طبي عاجل، رفض صاحب عمله مساعدته بأي طريقة، وذلك وفقاً لتدوينة نشرها الراحل عبر حسابه في فيسبوك قبل 3 أيام من وفاته.
وشرح الشاب مأساة معاناته مع المرض، شاكياً من سوء معاملة رب عمله له وعدم مراعاته ظروفه.
وأشار الراحل إلى أنه طلب من صاحب العمل منحه جزءاً من راتبه ليتمكّن من شراء الدواء، ليستهين الأخير بحالته، ويتهمه بالتمارض.
كما كشف أن الطبيب أوصى له بالراحة، خصوصاً أن طبيعة عمله شاقة جداً، إلا أن ربّ عمله كان غير مبالٍ بذلك إطلاقاً.
وفي غضون 3 أيام من نشر قصته، تُوفي العبسي بعد فشله في توفير أموالٍ لإجراء الكشف الطبي والإشعاعات اللازمة.
في حين أثارت الواقعة غضباً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي، وسط انتقادات هائلة لتصرف صاحب العمل وقساوة قلبه، وفق ما قيل.
وفي تعليقه على الواقعة، قال الإعلامي المصري تامر أمين؛ على قناة "النهار": "أنا متأكّد أن مدير هذا الشاب يشعر الآن بتأنيب الضمير، وهو درسٌ له ولكل إنسانٍ أن يساعد أي شخص يطلب العون، خاصة في ظل الأزمات".