"رسالة غضب".. الجوع يقتل إنسانًا كل 4 ثوانٍ و200 منظمة تستغيث!

وأفادت الهيئات في بيان بأن "منظمات من 75 بلدًا وقّعت على رسالة مفتوحة عبّرت فيها عن غضبها من مستويات الجوع المرتفعة بشدة، وقدّمت توصيات من أجل التحرّك"، محذرةً من أن "عددًا مروّعًا من الناس يبلغ 345 مليونًا يعيش حاليًا في حالة جوع شديد، وهو رقم ازداد بأكثر من الضعف منذ العام 2019".