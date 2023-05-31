سيدة حامل دخلت محاضرة لإفادة طلاب الطب في دروس الأشعة فصُدمت بوفاة جنينها

مفاجأة محزنة كانت بانتظار امرأة حامل دخلت كلية الطب في جامعة دمشق؛ بغرض إفادة الطلاب في أحد الدروس العملية لمادة الأشعة.
وسادت حالة من الصدمة بين رواد منصات التواصل الاجتماعي في سوريا، بعد انتشار الخبر، حينما قرر دكتور المادة عامر ناجي جميل، الاستعانة بالسيدة وهي حامل في الشهر السابع، لإجراء تطبيق عملي على جنين داخل الرحم، باستخدام أشعة "الإيكو".
لكن المفاجأة وفق "سكاي نيوز عربية"، كانت مع بدء أحد الطلاب بفحص السيدة؛ حيث تَبَيّن أن جنينها متوفىً؛ الأمر الذي صدم الجميع.
ونشر الدكتور "جميل" على صفحته في "فيسبوك" مجموعة من الصور أرفقها بالعبارة التالية: "من أجواء الجلسة العملية والنظرية اليوم لطلاب السنة الرابعة؛ حيث تم إعطاء الدرس العملي على سيدة حامل في الشهر السابع لكن ولسوء الحظ تفاجأنا بأن الجنين لم تُقَدر له الحياة".
ولقيت الحادثة تفاعلًا وتعاطفًا كبيرًا على منصات التواصل، مع نصائح بضرورة التزام المرأة الحامل بزيارات دورية للطبيب.