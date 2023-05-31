سيدة حامل دخلت محاضرة لإفادة طلاب الطب في دروس الأشعة فصُدمت بوفاة جنينها

وسادت حالة من الصدمة بين رواد منصات التواصل الاجتماعي في سوريا، بعد انتشار الخبر، حينما قرر دكتور المادة عامر ناجي جميل، الاستعانة بالسيدة وهي حامل في الشهر السابع، لإجراء تطبيق عملي على جنين داخل الرحم، باستخدام أشعة "الإيكو".