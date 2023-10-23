"بسبب درس العراق وخوفًا من الكابوس".. "واشنطن بوست": كيف حاولت إدارة أمريكا تأخير التوغل البري الإسرائيلي في غزة؟

لكن "واشنطن بوست" نوّهت بأن بايدن "لم يخبر الإسرائيليين مباشرة بما يجب عليهم فعله أو ما لا يجب عليهم فعله، وكذلك وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع لويد أوستن، وغيرهم ممن كانوا على اتصال مباشر مع نظرائهم الإسرائيليين"؛ وذلك وفقًا لتصريحات عامة ومقابلات الصحيفة مع مجموعة من كبار المسؤولين بالإدارة الأمريكية، ومسؤولين أجانب ناقشوا الأحداث في الأسبوعين الماضيين، بشرط عدم الكشف عن هويتهم.