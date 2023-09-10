بالفيديو.. ظهور ضوء أزرق غريب في سماء المغرب لحظة الزلزال

وفيما يعد هذا التفسير الأكثر شيوعًا؛ إلا أن هناك دراسة أخرى كشفت أن الضغط التكتوني الشديد بالقرب من مراكز الزلزال أدى إلى ما يسمى "التأثير الكهرضغطي".. وفي هذه الحالة، من المعروف أن الصخور الحاملة للكوارتز تنتج مجالات كهربائية قوية عندما يتم ضغطها؛ إلا أن هذه النظرية لم يتم قبولها على نطاق واسع.