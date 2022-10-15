أرقام قياسية خلال المونديال.. سعر الليلة الفندقية في قطر يصل 18 ألف ريال

وأظهر رصد نقلته CNBC على مواقع الحجوزات الفندقية على شبكة الإنترنت أن أسعار المبيت الفندقي خلال فترة المونديال تتراوح بين 5000 دولار و3000 دولار لليلة الواحدة، وهو ما يعادل تقريباً 11 - 18 ألف ريال سعودي في فنادق فئتي الخمسة والأربعة نجوم، بينما تتراوح بين 2000 إلى نحو 500 دولار في فنادق فئة الثلاثة نجوم والنجمتين.