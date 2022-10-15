أرقام قياسية خلال المونديال.. سعر الليلة الفندقية في قطر يصل 18 ألف ريال

سجلت أسعار الحجوزات الفندقية في قطر أرقاماً قياسية، مع قرب موعد انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم، اعتباراً من 20 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر 2022.
وأظهر رصد نقلته CNBC على مواقع الحجوزات الفندقية على شبكة الإنترنت أن أسعار المبيت الفندقي خلال فترة المونديال تتراوح بين 5000 دولار و3000 دولار لليلة الواحدة، وهو ما يعادل تقريباً 11 - 18 ألف ريال سعودي في فنادق فئتي الخمسة والأربعة نجوم، بينما تتراوح بين 2000 إلى نحو 500 دولار في فنادق فئة الثلاثة نجوم والنجمتين.
ويبلغ إجمالي عدد الفنادق في قطر 128 فندقاً، ويزيد عدد الغرف الفندقية عن 30 ألف غرفة حالياً، ويصل فيها عدد الأّسرة إلى نحو 43 ألفاً.
وستكون الفنادق في قطر أحد خيارات ضيوف المونديال للإقامة والمبيت، إلى جانب الشقق والوحدات السكنية الموزعة داخل العاصمة، وكذلك الخيم الصحراوية، والسفن السياحية التي ستوفر أكثر من 5000 غرفة فندقية عائمة.