بريطانيا تُتيح استخدام دواء "بيمبروليزوماب" لمحاربة سرطان الثدي الثلاثي السلبي

ويقول باحثون إن بوسع العلاج المناعي، الذي يُعطى عن طريق الوريد، إضافة إلى العلاج الكيماوي وقبل اللجوء إلى العلاج الجراحي، أن يقود إلى اختفاء أي أورام يمكن اكتشافها.