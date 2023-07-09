إصابة 26 شرطياً ألمانياً خلال مهرجان موسيقي

وكانت البلدية تريد حظره، لكن القضاء الإداري أصدر قراراً الجمعة يسمح بتنظيمه، ومن المتوقع أن يشارك ما بين ألفين وثلاثة آلاف شخص في المهرجان المستمر حتى الأحد.