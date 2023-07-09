إصابة 26 شرطياً ألمانياً خلال مهرجان موسيقي

أُصيب 26 شرطياً في غيسن بغرب ألمانيا في صداماتٍ مختلفة مع مشاركين في مهرجان موسيقى إريترية مثير للجدل، وفق ما أعلنت الشرطة المحلية السبت.
وقالت الشرطة عبر تويتر، إن 26 من عناصرها "أُصيبوا بجروح خصوصاً نتيجة رشق الحجارة".
تعرَّض الشرطيون للرشق بالحجارة والزجاجات في أماكن عدة بالمدينة، وردّوا باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه، وقالت الشرطة إنها أوقفت نحو 100 شخص.
يظهر عديدٌ من مقاطع الفيديو المنشورة على الشبكات الاجتماعية عناصر الأمن وهم يتصدّون لمجموعات من المتظاهرين في شوارع المدينة التي يناهز عدد سكانها 80 ألف نسمة.
وتمّ حشد قرابة ألف شرطي منذ الجمعة في غيسن شمال فرانكفورت لتأمين المهرجان الموسيقي الذي سبق أن شهد صدامات العام الماضي.
وكانت البلدية تريد حظره، لكن القضاء الإداري أصدر قراراً الجمعة يسمح بتنظيمه، ومن المتوقع أن يشارك ما بين ألفين وثلاثة آلاف شخص في المهرجان المستمر حتى الأحد.