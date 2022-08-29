مصر.. جلسة صلح بين عائلتين تتحول إلى مذبحة

شهدت منطقة حدائق القبة بالعاصمة المصرية القاهرة، مذبحة؛ على إثر مشاجرة نشبت خلال جلسة عُقِدت في الأساس للصلح بين العائلتين المتشاجرتين.
ونقل موقع "سكاي نيوز عربية" عن مصدر أمني، أن الشرطة تَلَقّت إخطارًا بنشوب مشاجرة بين عائلتين في منطقة حدائق القبة وسقوط قتلى وجرحى.
وأضاف: تَبَين سقوط ٣ قتلى، وإصابة شخصين آخرين، خلال جلسة صلح عرفية، وتم القبض على عدد من المتهمين في الواقعة.
فيما قال سامح عرفة، أحد سكان شارع عز الذي شَهِدَ المجزرة بمنطقة حدائق القبة: إن عائلتين كان بينهما خلاف سابق، ونجحت إحدى العائلتين في الحصول على حكم قضائي ضد العائلة الأخرى؛ فتدخل أهل المنطقة وسكان الشارع لعقد صلح بينهما والتنازل عن القضية.
وأضاف عمرو ناجح، أحد سكان المنطقة، أنه خلال الجلسة نشبت مشادة بين الطرفين فقام أحد أفراد عائلة بإخراج سلاح ناري وقتل به شقيقين من العائلة الأخرى؛ فقام شقيق الضحيتين بذبح قاتلهما وفر هاربًا.
وطوّقت الأجهزة الأمنية المنطقة، وشكّلت فريق بحث لضبط الهاربين؛ فيما تم نقل المصابين للمستشفى.
وحسب موقع "مصراوي"، فقد تحفظ رجال مباحث القاهرة، على كاميرات المراقبة بمحيط المضاربة؛ لتحديد هوية باقي أطراف المضاربة وضبطهم.
كما أمرت النيابة بتشريح الجثث، وإعداد تقرير لبيان سبب الوفاة الحقيقي.