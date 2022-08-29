مصر.. جلسة صلح بين عائلتين تتحول إلى مذبحة

فيما قال سامح عرفة، أحد سكان شارع عز الذي شَهِدَ المجزرة بمنطقة حدائق القبة: إن عائلتين كان بينهما خلاف سابق، ونجحت إحدى العائلتين في الحصول على حكم قضائي ضد العائلة الأخرى؛ فتدخل أهل المنطقة وسكان الشارع لعقد صلح بينهما والتنازل عن القضية.