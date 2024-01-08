العثور على سدادة باب طائرة ألاسكا المفقود.. وصُدفة أنقذت حياة الركاب

وحسب شبكة "إيه بي سي نيوز"، فبعد انتهاء المؤتمر الصحفي الذي عُقد مساء الأحد، وعرضت فيه رئيسة المجلس الوطني لسلامة النقل جينيفر هومندي حالة التحقيق، عادت لتعطي خبرًا إيجابيًّا، وقالت: "أنا متحمسة للإعلان عن أننا عثرنا على سدادة الباب"، وأضافت "هومندي"، أن أحد سكان مدينة بورتلاند بولاية أوريغون عثر على القابس في الفناء الخلفي لمنزله".