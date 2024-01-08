العثور على سدادة باب طائرة ألاسكا المفقود.. وصُدفة أنقذت حياة الركاب

قال مسؤولون أمريكيون إنه تم العثور على سدادة باب الطائرة المفقود من رحلة خطوط ألاسكا الجوية؛ حيث يمكن أن يكون "قابس أو سدادة الباب" هو مفتاحَ التحقيق في سبب انفصاله عن الطائرة خلال رحلة يوم الجمعة.
وحسب شبكة "إيه بي سي نيوز"، فبعد انتهاء المؤتمر الصحفي الذي عُقد مساء الأحد، وعرضت فيه رئيسة المجلس الوطني لسلامة النقل جينيفر هومندي حالة التحقيق، عادت لتعطي خبرًا إيجابيًّا، وقالت: "أنا متحمسة للإعلان عن أننا عثرنا على سدادة الباب"، وأضافت "هومندي"، أن أحد سكان مدينة بورتلاند بولاية أوريغون عثر على القابس في الفناء الخلفي لمنزله".
وأضافت "هومندي": إن شخصًا يدعى "بوب" وهو مدرس، قد تواصل مع مسؤولي المجلس الوطني لسلامة النقل، وأرسل صورتين لقابس الباب.. فشكرًا لك بوب".
وأعلنت "هومندي" أنه بمجرد وصول القابس، سيبدأون في فحصه وتحليله لمعرفة ما حدث وكيف انفصل الباب".
وقال "هومندي" إن المحققين ينظرون في كيفية تثبيت سدادة الباب قبل أن ينفجر خارج الطائرة، وسدادة الباب هي لوحة يمكن وضع مَخرج طوارئ اختياري فيها اعتمادًا على سعة الركاب.
وأضافت: يريدون أيضًا معرفة المزيد عن تنبيهات ضغط الهواء التي انطلقت على متن الطائرة أثناء الرحلات الجوية يومي الأربعاء والخميس، وهي الأيام التي سبقت الحادث.
وقالت "هوميندي" إن المحققين ركزوا جزئيًّا على كيفية تثبيت سدادة الباب وما إذا كانت هناك أعطال تتعلق بها؛ على الرغم من أنها قالت إن السلامة الهيكلية للطائرة كانت سليمة بعد الحادث.
ووصفت مفصليْن في الجزء السفلي من القابس يسمحان بدرجة صغيرة من الفتح لعمليات الفحص الروتينية، بالإضافة إلى أربع "تركيبات توقف" على شكل دوائر.
وقالت: "الغرض هو منع دفع قابس الباب هذا خارج إطار الهواء".
وخلال المؤتمر الصحفي، كشفت "هومندي" عن صدفةٍ أنقذت العديد من الركاب على متن الطائرة المتضررة؛ حيث كانت هناك مقاعد خالية من الركاب قريبة من الباب المنفصل، ومنهم مقعدان لم يتم شغلهما بالصدفة وتحملان قوة عنيفة؛ لدرجة أن هيكليهما تحركا من مكانهما أثناء الطيران دون باب.
وقالت "هومندي": كان كلا المقعدين في الصف 26 بلا مساند الرأس، وأصبح أحدهما دون ظهر المقعد، وقد تم العثور على أضرار في 12 صفًّا من مقاعد الطائرة.