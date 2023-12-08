ما لون العيون الأكثر ندرةً بين البشر ؟!!

وقالت الأكاديمية: إن بعض الأشخاص يمتلكون عيوناً بلون وردي أو أحمر فاتح، ولكن ذلك يرجع إلى الأوعية الدموية في عيونهم، مشيرةً إلى أن هناك أيضاً حالة تسمى تغاير اللون، وهي امتلاك بعض الأشخاص عينين بلونين مختلفين.