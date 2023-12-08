ما لون العيون الأكثر ندرةً بين البشر ؟!!

وفقاً للأكاديمية الأمريكية لطب العيون، هناك أربعة ألوان رئيسية للعيون لدى البشر، وهي: البنية والزرقاء والبندقية والخضراء.
وقالت الأكاديمية الأمريكية اليوم الجمعة: إن اللون الأندر للعيون بين البشر هو اللون الأخضر، حيث إن 2% فقط من سكان الأرض لديهم عيون خضراء.
وأظهرت استطلاعات أجرتها الأكاديمية أن 45% من السكان في أمريكا لديهم عيون بنية، و27% لديهم عيون زرقاء، و18% لديهم العيون البندقية، و9% لديهم عيون خضراء، كما أظهر الاستطلاع أن 1% لديهم عيون بلون غير مذكور ضمن الألوان الأربعة الرئيسية.
وأشار تقرير الأكاديمية إلى أن بعض الألوان التي لم تُدرج ضمن الألوان الرئيسية تنتج عن حالات خاصة، وتم تصنيف العيون الرمادية كظل من درجات اللون الأزرق، على الرغم من أن بعض الدراسات تعتبرها لوناً مستقلاً.
وقالت الأكاديمية: إن بعض الأشخاص يمتلكون عيوناً بلون وردي أو أحمر فاتح، ولكن ذلك يرجع إلى الأوعية الدموية في عيونهم، مشيرةً إلى أن هناك أيضاً حالة تسمى تغاير اللون، وهي امتلاك بعض الأشخاص عينين بلونين مختلفين.