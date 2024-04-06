خطأ على "أمازون" يكشف هوية رئيس جهاز استخباري إسرائيلي

بعد إخفاء هويته لمدة عقدين من الزمن نجحت صحيفة "الغارديان" البريطانية في الكشف عن شخصية قائد الوحدة 8200 الإسرائيلية والمسؤول الاستخباراتي البارز ومهندس الذكاء الاصطناعي في الجيش الإسرائيلي يوسي سارييل.
وأوضحت "الغارديان" أنها تتبعت معلومات تمثل ثغرة أمنية تركها "سارييل" بنشره كتابًا على موقع أمازون، ومن أجل ذلك ترك أثرًا رقميًا بعد إنشاء حساب "غوغل" يحمل اسمه إلى جانب هويته، التي تربط اسمه بخرائط الحساب وملفات تعريفية به.
وبعد كشف هوية "سارييل"، اعترف الجيش الإسرائيلي بكشف هوية مهندس الذكاء الاصطناعي، قائلاً: "إن ما حدث خطأ وسيجري التحقيق فيه".
ويُعتقد أن الوحدة 8200، التي تعد من أقوى وكالات المراقبة في العالم، وتشبه في عملها وكالة الأمن القومي الأمريكية، وكانت ذات يوم تحظى باحترام كبير داخل إسرائيل وخارجها لقدراتها الاستخباراتية، التي تنافس قدرات مقر الاتصالات الحكومية البريطانية في المملكة المتحدة، لكن هذا الخطأ المحرج قد يعرض "سارييل" إلى ضغوط عديدة.
وعلى الرغم من المكانة الكبيرة لهذا الجهاز الحساس، إلا أنه فشل في توقع هجوم "حماس" في السابع من أكتوبر (تشرين الأول).