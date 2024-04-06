خطأ على "أمازون" يكشف هوية رئيس جهاز استخباري إسرائيلي

ويُعتقد أن الوحدة 8200، التي تعد من أقوى وكالات المراقبة في العالم، وتشبه في عملها وكالة الأمن القومي الأمريكية، وكانت ذات يوم تحظى باحترام كبير داخل إسرائيل وخارجها لقدراتها الاستخباراتية، التي تنافس قدرات مقر الاتصالات الحكومية البريطانية في المملكة المتحدة، لكن هذا الخطأ المحرج قد يعرض "سارييل" إلى ضغوط عديدة.