أغلبهم في هذه المنطقة.. تقرير: 675 مليون شخص بلا كهرباء في العالم

وبحسب التقرير الذي نشرته، الثلاثاء، عدة منظمات؛ بما في ذلك منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي؛ فإن العالم لن يتمكن من تحقيق هدف التنمية المستدامة الذي اعتمدته الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في عام 2015؛ لضمان طاقة نظيفة وبأسعار معقولة للجميع بحلول عام 2030.