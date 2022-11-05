ليلة من النيران.. حريق ضخم وسط روسيا يخلف 15 قتيلاً ومصاباً

لقي 15 شخصاً على الأقل مصرعهم وأُصيب آخرون؛ إثر حريقٍ كبيرٍ اندلع الليلة الماضية في مطعم بمدينة كوستروما في وسط روسيا، حسبما أفادت وكالات أنباء روسية؛ نقلاً عن مصادر في السلطة المحلية.