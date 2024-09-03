أوزبكستان.. تقييد حرية شخص 3 سنوات دعا لإحياء الاتحاد السوفيتي

أصدر القضاء في أوزبكستان، حكمًا بتقييد الحرية لمدة ثلاث سنوات، على أحد سكان سمرقند، بسبب دعوته على مواقع التواصل الاجتماعي إلى إحياء الاتحاد السوفيتي.