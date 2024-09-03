أوزبكستان.. تقييد حرية شخص 3 سنوات دعا لإحياء الاتحاد السوفيتي

أصدر القضاء في أوزبكستان، حكمًا بتقييد الحرية لمدة ثلاث سنوات، على أحد سكان سمرقند، بسبب دعوته على مواقع التواصل الاجتماعي إلى إحياء الاتحاد السوفيتي.
وكتب موقع kun.uz المحلي، أن المدان عضو في مجموعة "الاتحاد السوفيتي/ جمهورية أوزبكستان الاشتراكية السوفيتية" على "تلغرام" ويدير قناة "التعليم" على "يوتيوب"؛ حيث نشر مواد دعا فيها لإحياء الاتحاد السوفيتي، بحسب وكالة "نوفوستي".
وأضاف الموقع: "حكم عليه بتقييد الحرية لمدة 3 سنوات، ومنعه من تغيير مكان الإقامة ومغادرة مقاطعة سمرقند واستخدام الاتصالات والإنترنت دون موافقة السلطات".