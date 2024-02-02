ارتفاع إصابات السرطان 77 % بحلول 2050

حذّرت وكالة مكافحة السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية، من أن عدد الإصابات الجديدة بالسرطان سيرتفع إلى أكثر من 35 مليون حالة في عام 2050، أي بزيادة نسبتها 77 في المئة مقارنة بالعدد المسجل عام 2022.