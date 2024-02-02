ارتفاع إصابات السرطان 77 % بحلول 2050

حذّرت وكالة مكافحة السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية، من أن عدد الإصابات الجديدة بالسرطان سيرتفع إلى أكثر من 35 مليون حالة في عام 2050، أي بزيادة نسبتها 77 في المئة مقارنة بالعدد المسجل عام 2022.
وذكرت الوكالة الدولية لأبحاث السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية، أن التبغ والكحول والبدانة وتلوّث الهواء عوامل رئيسة في هذا الارتفاع المتوقّع.
وقالت الوكالة في بيان، إنه "من المتوقع تسجيل أكثر من 35 مليون إصابة جديدة بالسرطان عام 2050"، أي بزيادة نسبتها 77 بالمئة عن العدد المشخّص عام 2022 البالغ نحو 20 مليون حالة.
وأضافت الوكالة “يعكس عبء السرطان العالمي المتزايد بسرعة شيخوخة السكان والنمو، فضلاً عن التغيرات في تعرُّض الناس لعوامل الخطر، والتي يرتبط كثير منها بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية”.
ولفت البيان إلى أن “التبغ والكحول والبدانة تُعدّ من العوامل الرئيسة وراء زيادة حالات الإصابة بالسرطان، ولا يزال تلوّث الهواء محركاً رئيساً لعوامل الخطر البيئية”.
وقالت منظمة الصحة العالمية إنه من المتوقع أن تسجل الدول الأكثر تقدما أكبر الزيادات في أعداد الحالات، مع توقع 4,8 مليون إصابة جديدة إضافية عام 2050 مقارنة بتقديرات عام 2022.