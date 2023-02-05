دهَس طفلة وفر هاربًا.. الكويت تبحث عن "المتهم المجهول"

ونقل موقع "الحرة" عن صحيفة "الأنباء"، أن الكويت شهدت خلال السنوات الماضية حوادث دهس كثيرة، راح ضحيتها العديد من المواطنين والمقيمين؛ نتيجة عدم الانتباه أو عدم التقيد بتعليمات المرور، وقد حدثت هذه الحوادث في طرق سريعة وشوارع داخلية وأمام مدارس وأسواق وغيرها من الأماكن.