دهَس طفلة وفر هاربًا.. الكويت تبحث عن "المتهم المجهول"

تُكثّف الجهات الأمنية في الكويت جهودها لضبط "مجهول" قام بدهس طفلة بسيارته وهرب من موقع الحادث وتركها في حالة خطيرة دون إسعافها.
وحسب صحيفة "الأنباء" الكويتية، تم إسعاف طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات، بعد وصولها لإحدى المستشفيات في حالة حرجة، أمس السبت؛ إثر تعرضها للدهس من قِبَل مجهول أمام منزل أسرتها في ضاحية بمحافظة الفروانية في الكويت.
وحسب صحيفة "المجلس"، تبحث الجهات الأمنية الكويتية عن "المتهم المجهول"، بعدما دهس الطفلة وفر هاربًا دون إسعافها.
ونقل موقع "الحرة" عن صحيفة "الأنباء"، أن الكويت شهدت خلال السنوات الماضية حوادث دهس كثيرة، راح ضحيتها العديد من المواطنين والمقيمين؛ نتيجة عدم الانتباه أو عدم التقيد بتعليمات المرور، وقد حدثت هذه الحوادث في طرق سريعة وشوارع داخلية وأمام مدارس وأسواق وغيرها من الأماكن.
وأصدر القضاء الكويتي -خلال السنوات الماضية- عدة أحكام تبرّئ قائدي مركبات من دهس مشاة والتسبب في وفاتهم؛ وذلك لوقوع الخطأ من جانب المشاة باستقلالهم طرقًا وشوارع مخصصة لسير المركبات، في وقت التزم فيه قائدو المركبات بقانون المرور ولم يتمكنوا من تفادي الدهس؛ حسب الصحيفة.