بالصور: مشاهد كارثية لإعصار "هيلين".. وتماسيح تسبح في شوارع فلوريدا

تسبَّب إعصار هيلين، الذي ضرب الساحل الجنوبي للولايات المتحدة، في فوضى عارمة، كما ترافق مع مشاهد كارثية في فلوريدا، وجورجيا، وكارولينا الشمالية والجنوبية.
وأظهرت الصور واللقطات فيضانات عارمة، غمرت الشوارع والبيوت، وأغرقت السيارات، وتسببت في سقوط الأشجار الضخمة، فضلاً عن الانهيارات الأرضية. فيما تواترت الأخبار عن رصد السكان المحليين تماسيح تسبح في الشوارع الغارقة وسط المنازل المنكوبة في مدينة ساراسوتا في ولاية فلوريدا، وفقًا لموقع "نيوزوييك".
وتعد فلوريدا موطنًا لـ1.3 مليون تمساح. وعلى الرغم من أنها نادرًا ما تهاجم البشر إلا أنها يمكن أن تصبح عدوانية إذا تعرضت للتوتر أو الاستفزاز. وقد تدفع الظروف الجوية القاسية الحيوانات إلى أن تشكل تهديدًا أكبر من المعتاد للبشر.
وتسبب الإعصار الكارثي فــي انقطاع الكهرباء عن ملايين الأشخاص في جميع أنحاء جنوب شرق الولايات المتحدة. وانقطعت الكهرباء عن أكثر من 3.4 مليون منزل في جميع أنحاء فلوريدا، وجورجيا، وكارولينا.
ففي فلوريدا يعيش 1.2 مليون شخص بدون كهرباء، إضافة إلى 683 ألف شخص في جورجيا، و242 ألف شخص في كارولينا الجنوبية.
وإضافة إلى الأضرار المادية الجسيمة للإعصار، فقد لقي نحو 42 شخصًا حتفهم في الولايات الأربع المتضررة، وفقًا للأخبار العاجلة لشبكة "NBC News" الأمريكية.