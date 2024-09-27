بالصور: مشاهد كارثية لإعصار "هيلين".. وتماسيح تسبح في شوارع فلوريدا

وتعد فلوريدا موطنًا لـ1.3 مليون تمساح. وعلى الرغم من أنها نادرًا ما تهاجم البشر إلا أنها يمكن أن تصبح عدوانية إذا تعرضت للتوتر أو الاستفزاز. وقد تدفع الظروف الجوية القاسية الحيوانات إلى أن تشكل تهديدًا أكبر من المعتاد للبشر.