فيديو مرعب.. لحظة إنقاذ راكب من السقوط تحت عجلات قطار متحرك

كشف فيديو مرعب عن لحظة قيام ضابط شرطة، بإنقاذ راكب من السقوط تحت عجلات قطار متحرك بالهند، حين كان يحاول ركوب القطار أثناء تحركه.
وحسب صحيفة "تايمز أوف إنديا" وقع الحادث يوم الأحد 14 أبريل الجاري، في محطة السكك الحديدية بمدينة "الله آباد" في ولاية أوتار براديش شمالي الهند.
وبدأت الواقعة عندما وصل القطار إلى المحطة الساعة 11:18 صباحًا، فنزل الراكب ساجان كومار (63 عامًا)، لشراء طعام من المحطة، لكن القطار بدأ في التحرك كما هو مقرر له في الساعة 11:35 صباحًا بعد حصوله على الإشارة الخضراء، وهنا أدرك "كومار" أنه تأخر في العودة إلى القطار، فأسرع محاولًا الصعود على متنه بينما كان يتحرك بالفعل.
وفي الفيديو الذي تم بثه على موقع التواصل الاجتماعي "X" ظهر "كومار" وهو يسرع نحو القطار ويتعلق بمقبض الباب؛ بينما كان يتابعه ضابط الشرطة "سانجاي كومار روات" من قوة حماية السكك الحديدية، والذي كان يحاول منعه من ركوب القطار، وبالفعل حدث ما كان يخشاه الشرطي؛ إذ انزلقت قدم الراكب وأصبح معلقًا بالقطار المتحرك ويوشك على السقوط تحت عجلاته، وعلى الفور أمسك الضابط بالراكب، وسحبه بقوة وسرعة بعيدًا عن القطار المسرع؛ ليسقط الرجلان على الرصيف، وينجو الراكب من موت مروع تحت عجلات القطار.
وحسب الصحيفة، قدّمت السكك الحديدية، الشكرَ للضابط "روات" على سلوكه الجريء، كما شكره الراكب المسنّ لإنقاذ حياته، كما سُمح لـ"كومار" بركوب قطار آخر إلى وجهته.
وعقب نشر الفيديو على "X" أشاد المستخدمون بشجاعة الضابط "روات"، وأثنى عليه آخرون "لإنقاذه حياة الراكب".