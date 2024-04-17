فيديو مرعب.. لحظة إنقاذ راكب من السقوط تحت عجلات قطار متحرك

وفي الفيديو الذي تم بثه على موقع التواصل الاجتماعي "X" ظهر "كومار" وهو يسرع نحو القطار ويتعلق بمقبض الباب؛ بينما كان يتابعه ضابط الشرطة "سانجاي كومار روات" من قوة حماية السكك الحديدية، والذي كان يحاول منعه من ركوب القطار، وبالفعل حدث ما كان يخشاه الشرطي؛ إذ انزلقت قدم الراكب وأصبح معلقًا بالقطار المتحرك ويوشك على السقوط تحت عجلاته، وعلى الفور أمسك الضابط بالراكب، وسحبه بقوة وسرعة بعيدًا عن القطار المسرع؛ ليسقط الرجلان على الرصيف، وينجو الراكب من موت مروع تحت عجلات القطار.