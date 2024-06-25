فيديو صادم.. جهاز المشي يُسقط فتاة من الطابق الثالث بصالة ألعاب رياضية

وقالت الشرطة إن وضع جهاز المشي قبالة النافذة كان "خطيرًا"؛ حيث لا يفصل بينهما سوى 60 سنتيمترًا. كما أن الارتفاع المنخفض للجدار أسفل النافذة -30 سم فقط- يعني أيضًا أنه كان من السهل على المرأة أن تسقط من خلالها.