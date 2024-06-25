فيديو صادم.. جهاز المشي يُسقط فتاة من الطابق الثالث بصالة ألعاب رياضية
أظهر فيديو صادم لحظة سقوط فتاة من نافذة صالة ألعاب رياضية بالطابق الثالث في إندونيسيا، حين تعثرت على جهاز المشي.
وحسب تليفزيون "كومباس" الإندونيسي، وقع الحادث يوم 18 يونيه الجاري، في صالة ألعاب رياضية في مدينة بونتياناك، بمقاطعة كاليمانتان، غربي إندونيسيا.
يُظهر الفيديو صفًّا من أجهزة المشي بينما كان عدد من النساء يمارسون الرياضة، عندما تعثرت فتاة فجأة وتراجعت إلى الوراء بفعل حركة جهاز السير.
وحاولت الفتاة، البالغة من العمر 22 عامًا، الإمساك بإطار النافذة لكنها اختفت بعد ذلك بعيدًا عن الأنظار عندما سقطت من خلالها.
وكانت الفتاة تمارس التمارين الرياضية منذ حوالي 30 دقيقة فقط عندما أبطأت في المشي، قبل وقوع الحادث المأساوي.
وتم نقل الفتاة إلى المستشفى مصابة بجروح خطيرة في الرأس، لكن الأطباء لم يتمكنوا من إنقاذ حياتها، حيث أنها عانت من كدمات شديدة في رأسها.
مكان جهاز المشي خطر
وقالت الشرطة إن وضع جهاز المشي قبالة النافذة كان "خطيرًا"؛ حيث لا يفصل بينهما سوى 60 سنتيمترًا. كما أن الارتفاع المنخفض للجدار أسفل النافذة -30 سم فقط- يعني أيضًا أنه كان من السهل على المرأة أن تسقط من خلالها.
وأجرت وحدة التحقيقات الجنائية بشرطة بونتياناك تحقيقًا في مسرح الجريمة واشتبه في قيام عدد من الأشخاص بفتح النوافذ في مكان الحادث.
وكانت الصالة الرياضية تحتوي على ملصقات تحذيرية تأمر مرتادي الصالة الرياضية بعدم فتح النوافذ، لكن الملصق تعرض للتلف وتم حجب الكتابة.
وعادة يقوم المدرب الشخصي بإغلاق النوافذ، لكنه كان في فترة راحة وقت وقوع الحادث.