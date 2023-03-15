تونس.. الإعدام لـ5 متهمين تورطوا في أحداث "العين السخونة"

وذكر منير عروم، المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بقابس، أن القضاء التونسي قال كلمته في هذه القضية التي تعود وقائعها إلى 12 ديسمبر 2020، وتسببت في أحداث عنف ومواجهات بين سكان من منطقة دوز ومنطقة بني خداش المجاورة بسبب خلاف عقاري حول نقطة مياه ساخنة، تُعرف باسم "العين السخونة"؛ ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص، وجرح أكثر من سبعين شخصًا، علاوة على حرق محال تجارية وسيارات خاصة. ولم تتوقف المواجهات بين الطرفين إلا بعد تدخُّل وحدات من الحرس والجيش التونسي، وفقًا لـ"رويترز".