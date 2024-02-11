جهات تحقيق فرنسية تداهم مكاتب "هواوي" بسبب تهم تتعلق بالفساد

وردّ المتحدث باسم الشركة بتذكير فرنسا بأن هواوي استثمرت الملايين في الأبحاث في البلاد، وأن المصنع الذي يصنع معدات اتصالات لاسلكية بقيمة مليارات الدولارات سيبدأ تشغيله في عام 2025، وسيوفر المصنع عددًا كبيرًا من الوظائف؛ لذلك لا يوجد سبب لشركة هواوي للتدخل في الشؤون الداخلية الفرنسية؛ بحسب قوله.