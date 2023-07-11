تلعب فيه 10 فرق بدوري الهواة.. شاهد ملعب كرة قدم في أغرب مكان بالمكسيك

أن يتواجد ملعب كرة قدم في حفرة بركانية، هذا أمر غير مألوف على الإطلاق، لكن هذا هو المكان الذي يطلق فيه الحكم صافرة انطلاق المباراة في نهاية كل أسبوع على مشارف مكسيكو سيتي.