"لا أشعر بالصدمة وأنام بشكل طبيعي".. المراهِقة الإسرائيلية "صاحبة الكلب" تروي قصة 7 أسابيع داخل غزة

"لا أشعر بأنني مصابة بالصدمة. لا أشعر بأنني لا أستطيع النوم، لكنها كانت تجربة صعبة".. بهذه الكلمات وصفت ميا ليمبرغ وهي مراهقة أفرج عنها نهاية نوفمبر في إطار اتفاق الهدنة بين "إسرائيل" وحركة "حماس"، الأربعاء، فترة الأسابيع السبعة خلال احتجازها بغزة.