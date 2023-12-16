حتى الموتى لم يسلموا من الكراهية.. شاهد قوات إسرائيلية تدهس وتدمّر عشرات القبور في غزة

والمقابر الأخرى التي حدّدتها "نيويورك تايمز" على أنها دمرت من قبل القوات الإسرائيلية، كانت في الشيخ عجلين أحد أحياء مدينة غزة، وبيت لاهيا وهي مدينة تقع شمالي القطاع.