تأخرت عن موعد إقلاع الطائرة.. شاهد ما فعلته هذه المرأة وصدم كل من بالمطار

كشف فيديو مضحك ومحرج عن أغرب رد فعل لمسافرة أسترالية تأخرت عن موعد إقلاع الطائرة بمطار كانبرا، حين قامت بالركض خلف الطائرة التي بدأت بالتحرك، ثم توقفت أمام الطائرة محاولة إقناع الطيار بالسماح لها بالصعود.
وحسب صحيفة "نيويورك بوست"، حدثت الواقعة الغريبة والصادمة يوم الأربعاء الماضي، حين كانت طائرة خطوط كانتاس لينك الأسترالية، تستعد للإقلاع في رحلة داخلية من العاصمة كانبيرا إلى مدينة أديلايد جنوبي أستراليا.
ويُظهر الفيديو الذي التقطه شاهد العيان دينيس بيليتش، في مطار كانبرا، مسافرةً مجهول الهوية وهي تجري على مدرج المطار لحظة بدأت طائراتها بالتحرك، وحين وصلت المرأة أمام كابينة الطائرة، صرخت متحدثة إلى الطيار، ومحاولة إقناعه بالسماح لها بالصعود.
ويقول شاهد العيان سايمون هيلز الذي نشر الفيديو على "فيسبوك": وقع هذا الحادث المضحك يوم الأربعاء في مطار كانبيرا.. ومن الواضح أن المرأة التي فقدت رحلتها اعتقدت أنها لا تزال قادرة على اللحاق بها".
ويتساءل "هيلز"، كيف تجاوزت المرأة الحواجز الأمنية و"وصلت إلى المدرج" لمحاولة إيقاف رحلة جوية؟
ويضيف "هيلز": "كانت المرأة تحاول الصراخ في وجه الطيار، وتحاول جذب انتباهه والقفز، كان الأمر غريبًا، هذه المرأة تصرفت وكأنها تنادي على سيارة أجرة في الشارع".
وحسب "هيلز"، فإن "كل من شاهد الواقعة بالمطار، أصيب بالذهول من المشهد السيئ، الذي يذكّرنا بشخصية في فيلم كوميدي رومانسي تحاول منع حبيبها من المغادرة". وقال الشاهد الآخر "بيليتش"، الذي صور الحادثة: "كان الناس مترددين بعض الشيء، ولا يبدو أنهم يعرفون ما يجب عليهم فعله، وكان هذا هو الجزء الغريب في الواقعة".
وقالت الصحيفة: لحسن الحظ، أوقف الطيار المحرك، وبعد ذلك ألقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية القبض على المسافرة المتهورة.
ونتيجة لسلوك المرأة المتهور على المدرج، تأخرت جميع الرحلات الجوية لمدة 10 دقائق، لكن عمليات الإقلاع والهبوط عادت إلى طبيعتها بعد ذلك.