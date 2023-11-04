تأخرت عن موعد إقلاع الطائرة.. شاهد ما فعلته هذه المرأة وصدم كل من بالمطار

وحسب "هيلز"، فإن "كل من شاهد الواقعة بالمطار، أصيب بالذهول من المشهد السيئ، الذي يذكّرنا بشخصية في فيلم كوميدي رومانسي تحاول منع حبيبها من المغادرة". وقال الشاهد الآخر "بيليتش"، الذي صور الحادثة: "كان الناس مترددين بعض الشيء، ولا يبدو أنهم يعرفون ما يجب عليهم فعله، وكان هذا هو الجزء الغريب في الواقعة".