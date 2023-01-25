القضاء الهندي يسجن مسلمًا مدى الحياة ويعتبر "روث الأبقار" حصنًا ضد الإشعاعات النووية!!

ووفق نسخة من الحكم الذي صدر في نهاية نوفمبر 2022 ونُشر الأسبوع الماضي، أضاف: "ثبت علميًا أن الإشعاعات الذرية لا يمكن أن تؤثر على البيوت المصنوعة من روث البقر، وأن شرب بول البقر قادر على معالجة الكثير من الأمراض المستعصية".