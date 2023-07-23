فيديو يحبس الأنفاس.. لحظة إنقاذ طفل من شقة محترقة بالصين

وذكرت الصحيفة أنه تم إنقاذ الطفل الذي كان محاصَرًا في الشرفة "بفضل الجهود الشجاعة لأحد المارة؛ حيث أنقذ الرجل الطفل بشكل بطولي وأبعده عن النيران".