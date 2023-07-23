فيديو يحبس الأنفاس.. لحظة إنقاذ طفل من شقة محترقة بالصين

التقط فيديو يحبس الأنفاس، عملية إنقاذ طفل عالق في شقة محترقة، في الصين؛ بسبب قضبان حديدية على الشرفة.
وحسب صحيفة "تشاينا ديلي"، وقع الحادث بمنطقة سكنية في تشانجيانغ، بمقاطعة غوانغدونغ الصينية، الخميس الماضي.
ويظهر الطفل في الفيديو وكأنه مسجون خلف القضبان، في وقت تشتعل فيه الشقة وتتصاعد منها أعمدة الدخان.
وحاول عدة أشخاص إنقاذ الطفل باستخدام أدوات معدنية مثل المقص لقطع القضبان.. وتَمَكّن أحدهم من قطع بعضها وسحب الطفل إلى الخارج بأمان.
وذكرت الصحيفة أنه تم إنقاذ الطفل الذي كان محاصَرًا في الشرفة "بفضل الجهود الشجاعة لأحد المارة؛ حيث أنقذ الرجل الطفل بشكل بطولي وأبعده عن النيران".