لحضور حفل زفاف ولي العهد الأردني.. زوجة بايدن أول الواصلين إلى عمان

وصلت جيل بايدن زوجة الرئيس الأمريكي، إلى العاصمة الأردنية عمان؛ لحضور حفل زفاف ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني على السعودية رجوة آل سيف.
وكانت "جيل بايدن" قد قالت عبر "تويتر" إنها "تتطلع للسفر إلى عمان؛ للانضمام إلى الملك عبدالله والمملكة رانيا؛ للاحتفال بزفاف ولي العهد الحسين على رجوة آل سيف".
وينتظر الأردنيون بشغف مراسم حفل زفاف الأمير الحسين، التي من المتوقع أن يحضرها أمراء وملوك وشخصيات من حول العالم؛ وفق "روسيا اليوم".
وكان الملك عبدالله الثاني -أمس الأربعاء- في مضارب بني هاشم بالديوان الملكي الهاشمي مع أكثر من 4 آلاف ضيف من مناطق المملكة كافة؛ بمناسبة زفاف ولي العهد، جريًا على العادات والتقاليد الأردنية.
بدوره، وجّه الأمير الحسين رسالة شكر لكل المشاركين في "حفل المضارب"، وقال إن "أجمل فرحة هي التي تشاركها مع من تحبهم ويحبونك".