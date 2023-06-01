لحضور حفل زفاف ولي العهد الأردني.. زوجة بايدن أول الواصلين إلى عمان

وكان الملك عبدالله الثاني -أمس الأربعاء- في مضارب بني هاشم بالديوان الملكي الهاشمي مع أكثر من 4 آلاف ضيف من مناطق المملكة كافة؛ بمناسبة زفاف ولي العهد، جريًا على العادات والتقاليد الأردنية.