طوّقوا الموقع وأوقفوها فأقام حفلًا وسبح.. 4 غرامات مليونية تهدد بحيرة "قصر نيمار"!

وفي 22 يونيو وبعد شكاوى مستندة إلى منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، اكتشفت السلطات المحلية "مخالفات بيئية مختلفة"؛ بما في ذلك تحويل مجرى مائي، والاستجرار غير المصرح به للمياه من نهر، واستجرار المياه لتزويد بحيرة اصطناعية، كما لاحظت أعمال حفر غير مصرح بها؛ فضلًا عن استخدام رمال الشاطئ دون تصريح.