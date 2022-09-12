عالم فيروسات: إيقاف تفشي فيروس "كوفيد – 19" أمر ممكن في هذه الحالة

ونقلت صحيفة "إزفيستيا" عن الخبير قوله: "لو عشنا في العالم المثالي للروبوتات حيث تنفّذ كل الأوامر فوراً ودون أي مقاومة لتوقّف الوباء منذ زمن بعيد. ومن أجل منع تفشي (كوفيد – 19) يجب على البشرية جمعاء قطع الاتصالات الاجتماعية لمدة أسبوعين أو 3 أسابيع وسينتهي الوباء بعد ذلك. لكن المشكلة تكمن في أن الاتفاق على هذا الاجراء بين الدول حتى داخل حدود بلد واحد أمر في غاية الصعوبة".