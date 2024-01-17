لأنها خالفت العرف الجامعي.. شاهد رد أستاذ على رسالة طالبة مصرية بورقة الامتحان

واقعةٌ غريبة شهدتها كلية العلوم بجامعة طنطا (شمالي مصر)؛ حيث حصلت طالبة على درجة "صفر" في إحدى المواد؛ بسبب رسالة كتبتها في ورقة الإجابة موجهة إلى أستاذ المادة، وهو ما أثار ردود فعل متباينة؛ بحسب ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حول نص الرسالة التي دوّنتها الطالبة وتضمنت عبارات تُخالف العرف الجامعي.
وحسب صحيفة "المصري اليوم"، لم تُجِب الطالبة بقسم الحيوان بكلية علوم طنطا، على أسئلة الامتحان، وناشدت أستاذ المادة بأن تنجح حتى لا يضيع مستقبلها؛ مؤكدة أن الإجابات سهلة؛ لكنها لا تستطيع الإجابة عليها، وكتبت في الرسالة: "دكتور أنا آسفة جدًّا، أرجوك أنا بكتب هنا ليك، أرجوك يا دكتور عاوزة أنجح في المادة، لو شيلت (رسبت) أي مادة ماما هتروح فيها (ستحدث لها أزمة صحية)، وأنا عارفة إن حضرتك جايب امتحان سهل، وفعلًا أنا والله مذاكرة، بس حقيقي أقسم بالله ما عارفة (لا أعرف) أفتكر أسهل الإجابات".
وأضافت الصحيفة: انتشرت رسالة الطالبة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتداولها عدد كبير من المستخدمين، وقال أستاذ المادة: إن الطالبة حصلت على "صفر" في المادة لعدم وجود إجابات؛ مضيفًا أنه تفاجأ في أثناء التصحيح بأن الطالبة تركت ورقة الإجابة فارغة، وفي جزء من هذا الفراغ كتبت رسالة تؤكد فيها أن الامتحان سهل وأنها ذاكرت لكنها لا تستطيع الإجابة، وعلى الفور قيّم ورقتها بـ"صفر- Zero" ظَهَر واضحًا على ورقة الامتحان؛ مؤكدًا أن ما فعلته الطالبة نابع من استهتارها بالمادة وأستاذها، كما أنها دمجت بين التعليم والأمور الشخصية.