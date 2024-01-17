لأنها خالفت العرف الجامعي.. شاهد رد أستاذ على رسالة طالبة مصرية بورقة الامتحان

وأضافت الصحيفة: انتشرت رسالة الطالبة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتداولها عدد كبير من المستخدمين، وقال أستاذ المادة: إن الطالبة حصلت على "صفر" في المادة لعدم وجود إجابات؛ مضيفًا أنه تفاجأ في أثناء التصحيح بأن الطالبة تركت ورقة الإجابة فارغة، وفي جزء من هذا الفراغ كتبت رسالة تؤكد فيها أن الامتحان سهل وأنها ذاكرت لكنها لا تستطيع الإجابة، وعلى الفور قيّم ورقتها بـ"صفر- Zero" ظَهَر واضحًا على ورقة الامتحان؛ مؤكدًا أن ما فعلته الطالبة نابع من استهتارها بالمادة وأستاذها، كما أنها دمجت بين التعليم والأمور الشخصية.