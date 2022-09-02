حول العالم في صورة: "أين مدرستي؟".. دهشة وحزن على وجه طالبة أوكرانية

في هذه الصورة التي نشرتها وكالة "أسوشيتيد برس" تقف إحدى الطالبات الأوكرانيات على أنقاض مدرستها في مدينة تشيرنيهيف بشمال أوكرانيا، تتفقد الدمار الذي حل فيها، بعد أن مزقها القصف الروسي، وآتى على كل ما فيها من ذكريات.
"أنا حزينة للغاية. لا أصدق أن هذا حدث لمدرستي".. تصف الطالبة آنا سكيبان (12 سنة) مشاعرها في دهشة من أمرها، وهي تقف بين جدران فصلها الدراسي المتهدم، في المكان الذي كان يحتله مقعدها الدراسي المعتاد تستمع لشرح مدرسيها، وتشاطر زميلاتها الأفكار والمذكرات قبل أن تشتعل الحرب بين الإخوة الأعداء موسكو وكييف.
وكانت القوات الروسية قد قصفت مدينة تشيرنيهيف مارس الماضي، وذلك أثناء حصارها كجزء من الحرب الدائرة بين الطرفين، ما أدى إلى مقتل نحو العشرات من المدنيين، ودمار وتصدع عدد من المباني العامة والبنية التحتية للمدينة، بحسب عدد من المصادر الغربية. فيما وصفت "هيومان رايتس ووتش" القصف بـ"جريمة حرب".