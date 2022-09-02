حول العالم في صورة: "أين مدرستي؟".. دهشة وحزن على وجه طالبة أوكرانية

في هذه الصورة التي نشرتها وكالة "أسوشيتيد برس" تقف إحدى الطالبات الأوكرانيات على أنقاض مدرستها في مدينة تشيرنيهيف بشمال أوكرانيا، تتفقد الدمار الذي حل فيها، بعد أن مزقها القصف الروسي، وآتى على كل ما فيها من ذكريات.