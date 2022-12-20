مع اقتراب نهاية العام.. مجلة: هذه أكبر 6 مخاطر تواجه العالم في 2023

الاضطرابات والمواجهة مع إيران

يمكن للانتفاضة الشعبية غير المسبوقة، أن تساهم في تعدد الأزمات، وهناك خطر بالفعل من اندلاع صراع أمريكي أو إسرائيلي مع طهران؛ خاصة أن الاتفاق النووي الإيراني، الذي كان على وشك النجاح قبل بضعة أشهر فقط، مجمّد الآن إن لم يكن ميتًا. وتعمل إيران على تسريع إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب المطلوب لصنع قنبلة نووية، ولا تفصلنا سوى أسابيع قليلة عن امتلاك ما يكفي لإنتاج قنبلة.